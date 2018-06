Unicode 11: oltre 60 nuovi emoji in arrivo

Cristiano Ghidotti,

Nella giornata di domani l’Unicode Consortium presenterà in via ufficiale Unicode 11: il nuovo standard aggiungerà 684 caratteri (per un totale di 137.374), ma ciò che più interessa agli utenti è conoscere i nuovi emoji che potranno essere utilizzati nelle conversazioni online, sui social network e nelle chat. Saranno in totale 66 le new entry.

Più precisamente, 62 saranno emoji e quattro invece le varianti da associare a immagini specifiche come i capelli rossi, una testa calva, i capelli bianchi per l’uomo e quelli per la donna. Ovviamente dovrà trascorrere del tempo prima che queste nuove immagini facciano la loro comparsa sui dispositivi degli utenti. Basandosi sulle tempistiche di rilascio degli anni scorsi, il sempre attento sito Emojipedia ha effettuato una stima: Twitter, Facebook e Microsoft dovrebbero implementarle a breve, già tra giugno e agosto, per Google e Apple l’attesa si protrarrà fino al trimestre settembre-dicembre, mentre per Samsung fino al gennaio-febbraio del prossimo anno. Impossibile effettuare una previsione per quanto riguarda WhatsApp, che ha rilasciato il suo primo set solo nel 2017.

Alcune delle nuove immagini sono qui raffigurate: un pappagallo, un lama, un’aragosta e faccine con espressioni inedite. Ci saranno poi una pallina da softball, un supereroe e il suo antagonista, una gamba, un piede, un osso, un dente, degli occhiali, un camice, uno scarpone da trekking, una scarpa da donna senza tacco, un procione, un canguro, un ippopotamo, un tasso, un cigno, un pavone, una zanzara, un microbo, un mango, una foglia d’insalata, delle ciambelle, un salino, la moon cake, un cupcake, una bussola, dei mattoni, uno skateboard, un trolley, un candelotto di dinamite, la busta di un regalo, un frisbie, una racchetta da lacrosse, un amuleto Nazar, il tassello di un puzzle, un orsacchiotto, un abaco, uno scontrino, la cassetta degli attrezzi, un magnete, una provetta da laboratorio, la piastra di Petri, un’elica di DNA, un estintore, una lozione in bottiglia, un filo, uno spillo da balia, un gomitolo, una scopa, un cesto in vimini, un rotolo di carta igienica, una saponetta e una spugna.