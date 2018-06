Windows 10 su oltre 700 milioni di dispositivi

Filippo Vendrame,

Windows 10 è, adesso, presente su oltre 700 milioni di dispositivi. Ovviamente, questo numero comprende non solamente i PC ma anche gli smartphone, le console Xbox One, gli Hololens e qualsiasi cosa che utilizza la nuova piattaforma software di Microsoft. L’annuncio è stato dato durante un evento della serie Insider Dev Tour in cui sono stati declinati alcuni numeri del successo di Windows 10.

Durante lo scorso appuntamento di Build 2018, Microsoft annunciò che Windows 10 era presente su quasi 700 milioni di dispositivi. Dunque, a distanza di circa un mese, il traguardo dei 700 milioni non solo è stato raggiunto ma anche ampiamente superato. Trattasi di dati importanti che mettono in luce il buon stato di salute di una piattaforma che continua costantemente a crescere ed a guadagnare consensi tra gli utilizzatori. Quando Windows 10 fu presentato, l’obiettivo originale del gigante del software era di raggiungere il traguardo del miliardo di dispositivi entro la fine del 2018. Traguardo poi cancellato a causa del flop del settore mobile. In ogni caso, i numeri mostrano come all’attuale tasso di crescita, alla fine del 2018 Windows 10 possa non essere così lontano dall’obiettivo inizialmente prefissato.

Nell’evento in cui è stato annunciato questo importante dato sul sistema operativo, Microsoft ha anche evidenziato come Cortana sia utilizzata da oltre 150 milioni di persone in 13 Paesi. Un dato interessante visto che Cortana è presente solamente in Windows 10 ed in pochi Paesi. Rispetto ai precedenti dati snocciolati sull’assistente digitale, il suo utilizzo è cresciuto di poco più di 2 milioni di persone.

Numeri, dunque, complessivamente positivi che mettono in luce come il lavoro che sta portando avanti Microsoft stia ottenendo ottimi riscontri. Per esempio, l’ultimo aggiornamento funzionale di Windows 10 e cioè Windows 10 April 2018 Update, è oggi presente su oltre il 50% dei PC Windows 10 a poco più di un mese dal suo debutto.