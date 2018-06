WWDC 2018: un nuovo processore per MacBook Pro?

Marco Grigis,

Appare un’interessante indiscrezione a pochissime ore dall’evento inaugurale della WWDC 2018: sono disponibili online da qualche ora, infatti, i primi benchmark relativi a un nuovo e misterioso MacBook Pro. Considerato come gli analisti escludano la presentazione di prodotti completamente rinnovati nel corso di questo evento targato mela morsicata, l’indicazione potrebbe riferirsi a un semplice aggiornamento del processore per i modelli Apple già esistenti.

Così come conferma AppleInsider, nelle ultime ore pare siano momentaneamente apparsi su Geekbench dei test con un nuovo MacBook Pro, chiamato “MacBookPro14,3”. Il laptop sarebbe dotato di un processore della famiglia Coffee Lake di Intel, un Core i7-8750H, e sarebbe stato implementato con una frequenza di 2.21 GHz, con un turbo-boost massimo di 4.1. Il punteggio a singolo core è di 4.902 mentre quello a core multiplo di 22.316, quindi ben più dei 16.999 degli attuali rappresentanti della linea MacBook Pro.

Non è però tutto, poiché il modello pare sia dotato di ben 32 GB di RAM DDR4, quindi potrebbe trattarsi di un high-end, dedicato specificatamente ai professionisti. Rimangono tuttavia molte incertezze sulla possibile presentazione questa sera, poiché gli esperti non attendono nuovi MacBook Pro prima del 2019, considerando come Apple debba prima aggiornare MacBook Air e il MacBook da 12 pollici senza ventole. Ancora, le due class action sulle tastiere di MacBook Pro potrebbero aver convinto il gruppo a posticipare la presentazione di un nuovo modello.

Come già accennato più volte, l’evento inaugurale della WWDC 2018 potrebbe incentrarsi soprattutto sul software, con l’arrivo delle novità dedicate a iOS 12, al successore di macOS High Sierra, nonché molte feature per tvOS, watchOS e le API del gruppo. Non vi sono conferme, invece, sull’hardware che potrebbe apparire sul palco di San Jose: non sono emersi leak di sorta, infatti, né sui MacBook né su iPad Pro. Non resta che attendere, di conseguenza, l’appuntamento di questa sera, previsto alle 19 del fuso italiano.