ASUS Project Precog, convertibile dual screen

Luca Colantuoni,

Insieme a notebook tradizionali, ASUS ha presentato al Computex 2018 un concept di convertibile con due schermi touch, una soluzione adottata in passato da Lenovo con il suo Yoga Book. Project Precog integra la VPU Intel Movidius e offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie alla cerniera a 360 gradi che unisce i due display, il convertibile può essere utilizzano in quattro modalità: Stand, Book, Tent e Flat. Sul secondo schermo è possibile visualizzare altri contenuti e interagire tramite touch o tastiera wireless. In alternativa si può sfruttare il display secondario per visualizzare una tastiera virtuale. La tecnologia Intelligence Touch riconosce automaticamente il dispositivo di input attivo e modifica l’interfaccia di conseguenza. La modalità Stylus viene attivata quando la stilo tocca lo schermo inferiore.

La Visual Processing Unit Intel Movidius rileva le mani dell’utente e cambia automaticamente la posizione della tastiera per agevolare la digitazione. Project Precog supporta Microsoft Cortana e Amazon Alexa. Quando i due assistenti personali eseguono un compito sullo schermo secondario, l’utente può eseguire altre operazioni sullo schermo principale.

ASUS non ha fornito dettagli sulla configurazione hardware, ma ha promesso che il convertibile arriverà sul mercato nel corso del 2019.