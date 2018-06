Computex 2018: ASUS ROG Strix Scar II e Hero II

Luca Colantuoni,

Insieme al ROG Phone, ASUS ha annunciato al Computex 2018 due nuovi gaming laptop con processori Intel Core di ottava generazione (Coffee Lake) e schermo da 15,6 pollici con frequenza di refresh pari a 144 Hz. I ROG Strix Scar II e ROG Strix Hero II condividono molte specifiche, ma sono indirizzati a due diverse categorie di giocatori.

Il design dei due modelli è piuttosto simile, ma ci sono alcune differenze estetiche, in particolare i puntini visibili sul telaio del ROG Strix Scar II e i tasti trasparenti che indicano il target (WASD sul ROG Strix Scar II per i giochi FPS, QWER sul ROG Strix Hero II per i giochi MOBA). Entrambi hanno una tastiera retroilluminata a zone con LED RGB. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-8300H e Core i7-8750H, schermo full HD da 15,6 pollici, schede video NVIDIA GeForce GTX 1060/1070 con 6/8 GB di memoria GDDR5 e fino a 32 GB di RAM.

Per lo storage è possibile scegliere SSD PCIe NVMe M.2 da 128/256/512 GB, hard disk da 1 TB a 5400/7200 rpm o hard disk ibrido Seagate FireCuda da 1 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, card reader SD, una porta USB 3.1 Type-C (Gen 2), due porte USB 3.1 Gen 1, una porta USB 3.1 Gen 2, uscite mini DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0.

Il sistema operativo è Windows 10 Home o Pro. I due notebook saranno in vendita dal 22 giugno. I prezzi base sono 1.999 dollari per il ROG Strix Scar II e 1.699 dollari per il ROG Strix Hero II.