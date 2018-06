Computex 2018, nuovi ASUS VivoBook S

Filippo Vendrame,

Al Computex 2018, ASUS ha tolto i veli sulla nuova famiglia di notebook ASUS VivoBook S declinata nei modelli VivoBook S15, VivoBook S14 e VivoBook S13. Trattasi di notebook Windows 10 chiaramente pensati per la mobilità. I modelli VivoBook S15 e VivoBook S14, in particolare, abbinano un’estetica raffinata a dimensioni molto contenute. Questi due prodotti, infatti, pesano, rispettivamente, appena 1,8Kg e 1,4Kg. Inoltre, lo spessore è contenuto in appena 18 mm.

ASUS VivoBook S13, invece, è ancora più “estremo”. I tecnici di ASUS, infatti, sono riusciti ad integrare un display da 13,3 pollici in uno spazio tipico di un ultrabook da 11 pollici. ASUS VivoBook S15 e VivoBook S14, inoltre, dispongono della innovativa cerniera ErgoLift presente anche nel nuovo modello ASUS ZenBook S. Grazie a questa soluzione, aprendo il display del notebook, la cerniera solleva il piano della tastiera inclinandolo. In questo modo gli utenti potranno scrivere con maggiore comfort. Inoltre, lo spazio creato tra il piano e la superficie inferiore del dispositivo migliora lo smaltimento del calore. Il design dell’ASUS VivoBook S13, per quanto sempre molto curato, è più tradizionale.

ASUS VivoBook S15 e VivoBook S14

L’unica vera differenza tra questi due modelli è la grandezza del display. ASUS VivoBook S15 dispone di uno schermo LED da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) 16:9, mentre l’ASUS VivoBook S14 di un display LED da 14 pollici Full HD (1920 x 1080) 16:9. La potenza di questi notebook Windows 10 è garantita dalla possibilità di scegliere tra i processori Intel Core i3, i5 e i7 abbinati alla GPU NVIDIA GeForce MX150 con 2GB di memoria. La RAM massima installabile in questi prodotti è di 16GB 2400MHz DDR4. Per quanto riguarda lo storage, ASUS VivoBook S15 e VivoBook S14 possono disporre di una soluzione dual con 512GB / 256GB / 128GB SATA SSD + 1TB / 500GB HDD.

La scheda tecnica continua con una porta Type-C USB 3.1 Gen 1, una porta Type-A USB 3.1 Gen 1, due porte USB 2.0, una porta HDMI, il jack per le cuffie, un lettore MicroSD, una webcam HD, il WiFi 802.11ac e il Bluetooth 4.2.

ASUS VivoBook S13

Questo notebook Windows 10 dispone di un display LED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) 16:9. ASUS permette di scegliere tra i processori Intel Core i3, i5 e i7 abbinati alla GPU NVIDIA GeForce MX150 con 2GB di memoria dedicata. La RAM massima è di 16GB LPDDR3 2133 MHz. Per quanto riguarda lo storage, questo prodotto può disporre di 512GB / 256GB / 128GB SATA SSD.

La scheda tecnica si conclude con una porta Type-C USB 3.1 Gen 1, una porta Type-A USB 3.1 Gen 1, una porta USB 2.0, una porta HDMI, il jack per le cuffie, un lettore MicroSD, una webcam HD, il WiFi 802.11ac e il Bluetooth 4.2.