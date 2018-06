Computex 2018: ASUS ZenBook Pro con ScreenPad

Filippo Vendrame,

ASUS, al Computex 2018, ha presentato il nuovo ASUS ZenBook Pro, un notebook Windows 10 che introduce un elemento particolarmente innovativo. Trattasi dello ScreenPad, sostanzialmente di un display touch IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD posizionato al posto del classico touchpad. L’idea di ASUS è quella di permettere agli utenti di utilizzare alcune app e gestire alcune funzionalità secondarie all’interno di questo display. Attivabile mediante la pressione del tasto F6 della tastiera, all’interno dello ScreenPad gli utenti potranno eseguire alcune app come la calcolatrice o gestire la funzionalità della riproduzione della musica o dei video.

ScreenPad che potrà essere utilizzato anche per gestire alcune funzionalità secondarie di programmi come Office. Inoltre, ASUS ha rilasciato delle apposite API che gli sviluppatori potranno utilizzare per adattare le loro app a questa novità. Una soluzione molto interessante che si dimostra utile e che potrebbe essere seguita in futuro anche da molti altri costruttori. Ovviamente, ASUS ZenBook Pro è anche molto altro visto che trattasi di un notebook di fascia alta pensato per chi ha la necessità di disporre di molta potenza come i designer, i fotografi e chi effettua molto editing video. Potenza, comunque, che è anche compatibile con i giochi.

ASUS ZenBook Pro è stato presentato in due declinazioni principali, una con display da 15,6 pollici ed una con schermo da 14 pollici. Le differenze, però, non si limitano solamente alla diagonale dello schermo perché anche la piattaforma hardware è leggermente differente.

ASUS ZenBook Pro 15

Questo modello dispone di un display da 15,6 pollici che può arrivare ad una risoluzione sino al 4K e può disporre anche del supporto al touch screen. Il pannello è LED e l’aspect ratio è di 16:9. A seconda della variante scelta, gli acquirenti potranno contare su processori Intel Core i5, i7 e i9. La dotazione RAM massima è di 16GB 2400MHz DDR4. Inoltre, sempre a seconda del modello acquistato sarà possibile disporre di 1TB / 512GB PCIe SSD o di 512GB / 256GB SATA3 SSD. La GPU integrata in questo modello è la performante NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB di memoria dedicata.

La scheda tecnica continua con due Type-C USB 3.1 Gen 2, due Type-A USB 3.1 Gen 2, una HDMI, il jack per le cuffie, uno slot MicroSD, il WiFi 802.11ac, la webcam ed il Bluetooth 5.0. L’autonomia dichiarata arriva sino a 9,5 ore.

ASUS ZenBook Pro 14

Trattasi di un notebook maggiormente adatto alla portabilità e dispone di un display da 14 pollici Full HD touchscreen. A seconda del modello scelto, gli acquirenti potranno optare per i processori intel Core i5 e i7. La GPU integrata è il modello NVIDIA GeForce 1050 Max-Q. La dotazione massima di RAM è di 16GB 2400MHz DDR4. Per quanto riguarda, invece, lo storage, sono disponibili i seguenti tagli di memoria: 128GB / 256GB SATA III SSD; 256GB / 512GB PCIe x2 SSD; 1TB PCIe x4 SSD.

La dotazione tecnica si conclude con una porta Type-C USB 3.1 Gen 2, una porta Type-A USB 3.1 Gen 2, una porta USB 2.0, il jack per le cuffie, una porta HDMI, un webcam, il WiFi 802.11ac ed il Bluetooth 5.0.

Prezzi e disponibilità non sono ancora stati annunciati ufficialmente.