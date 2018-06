Computex 2018: ASUS ZenBook S, elegante e potente

Filippo Vendrame,

ASUS, al Computex 2018, ha presentato il nuovo ASUS ZenBook S. Trattasi di un ultrabook Windows 10 che si caratterizza per un design elegante e raffinato ma che allo stesso tempo offre prestazioni convincenti in tutte le più svariate situazioni d’uso. Un prodotto che per dimensioni e peso è particolarmente adatto a tutti coloro che hanno bisogno di un perfetto compagno di lavoro da portare in giro in viaggio. Il nuovo ASUS ZenBook S, grazie all’utilizzo di materiali nobili come l’alluminio ed ad un grande lavoro di progettazione, pesa solamente 1Kg ed è spesso appena 12,9 mm.

ASUS ha voluto anche offre ai suoi clienti non solamente un ultrabook elegante e facile da trasportare ma anche un prodotto comodo da utilizzare. Grazie, infatti, alla presenza di una particolare cerniera, aprendo il display, il piano della tastiera viene sollevato ed inclinato di 5,5 gradi per migliorare il comfort di utilizzo. Questo sistema che ASUS ha ribattezzato come ErgoLift garantisce anche alcuni benefici per quanto riguarda la dissipazione del calore. Sollevando il piano della tastiera, infatti, la superficie sottostante guadagna spazio utile per disperdere il calore prodotto in maniera più efficiente.

ASUS ZenBook S risulta, quindi, essere particolarmente sofisticato dal punto di vista costruttivo. Anche la scheda tecnica, però, è molto interessante. Incastonato all’interno di cornici ridottissime, spicca un display LED da 13,3 pollici con supporto touch opzionale che può arrivare anche alla risoluzione massima di 4K a seconda del modello scelto. La potenza non è un problema visto che gli utenti potranno scegliere tra i processori Intel Core i5 e i7 con la GPU Intel UHD Graphics 620. La dotazione della RAM può arrivare sino a 16GB 2133MHz LPDDR3, mentre per quanto riguarda lo storage questo nuovo ultrabook offre 1TB / 512GB PCIe SSD oppure 256GB SATA3 SSD.

La scheda tecnica di questo modello continua con due porte Type-C USB 3.1 Gen 2, una porta Type-C USB 3.1 Gen 1, il jack per le cuffie, una webcam HD, il WiFi 802.11ac ed il Bluetooth 4.2. ASUS dichiara un’autonomia sino a 13,5 ore d’uso.

ASUS ZenBook S sarà in vendita nelle colorazioni blu scuro o rosso a partire dal prossimo 11 di giugno al prezzo base di 1199 dollari.