Computex 2018, MSI GF63 e PS42 per il gaming

Filippo Vendrame,

Al Computex 2018, MSI è stato tra i protagonisti annunciando molti prodotti pensati per il gaming. Il produttore, infatti, ha presentato i laptop GF63 e PS42, i gaming desktop della serie Trident Artic, i monitor Oculux con tecnologia NVIDIA G-SYNC, i monitor curvi della serie Optix MAG, la scheda madre B450 TOMAHAWK, la scheda grafica GEFORCE GTX 1080 Ti GAMING X TRIO e la tastiera da gaming Vigor GK80.

MSI GF63 e PS42

MSI GF63 è un laptop progettato espressamente per chi ama passare lungo tempo a giocare al computer. Dotato di un display da 15,6 pollici, offre molta potenza grazie ai processori Intel Core i7 di ottava generazione ed alla GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 TI. Molto leggero, pesa solamente meno di 2Kg, MSI GF63 dispone di un’autonomia di 7 ore d’utilizzo. Il sistema operativo è Windows 10. MSI PS42, invece, è un legante notebook caratterizzato da ingombri davvero minimi.

Lo spessore non supera, infatti, i 15,9 mm ed il peso è di appena 1,19 Kg. Anche in questo caso nessun problema di prestazioni. Il nuovo MSI PS42, infatti, dispone dei processori Intel Core i7 di ottava generazione con GPU NVDIA GeForce. Presente un sensore per le impronte digitali. Questo notebook dispone anche di un brillante display da 14 pollici. L’autonomia complessiva è di ben 10 ore. Questo dato, unito ad un look moderno, rende questo notebook non solamente adatto ai giocatori ma anche ai professionisti che cercano un prodotto potente ed accattivante da utilizzare nelle loro giornate di lavoro fuori ufficio.

MSI, tutte le novità del Computex 2018

Per quanto riguarda il mondo desktop, MSI ha svelato la serie Trident Artic caratterizzata da elevata potenza grazie all’utilizzo dei processori Intel di ottava generazione. Sul fronte periferiche, l’azienda ha mostrato anche i display Oculux serie eSports con tecnologia NVIDIA G-SYNC, refresh rate di 240Hz, tempi di risposta di 5ms, e Mystic Light per suggestivi effetti luminosi RGB. Inoltre, MSI ha portato anche gli innovativi gaming monitor curvi Optix MAG271CR/MAG241CR con pannelli LED VA a 144Hz, tempi di risposta di 1ms e la funzionalità MSI Gaming Echo.

Per quanto riguarda, invece, le schede madri, MSI ha portato la nuova B450 TOMAHAWK ottimizzata per i processori AMD Ryzen di seconda generazione. Infine, l’azienda ha svelato anche la GPU custom GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO con un particolare sistema di raffreddamento e la tastiera meccanica da gaming Vigor GK80.