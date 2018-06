Marco Grigis,

Apple ha presentato soltanto ieri il nuovo iOS 12, il sistema operativo per iDevice illustrato nel corso dell’evento inaugurale della WWDC, eppure gli sviluppatori sono stanno già passando al setaccio le beta alla ricerca di informazioni gustose. Fra queste, sono già emerse alcune indiscrezioni sulla futura versione di iPad Pro, un tablet che potrebbe incorporare un top notch così come accade per iPhone X.

Come già accennato, la beta di iOS 12 è disponibile dalla serata di ieri per tutti gli sviluppatori, in attesa della sua release finale in autunno. I developer si sono così accorti come il sistema operativo, se installato su iPad, non solo riproduca delle gesture compatibili con iPhone X, ma sia in grado anche di modificare la barra superiore delle notifiche. Un fatto, quest’ultimo, che potrebbe suggerire l’imminente avvento di un top notch.

Così come riportato da MacRumors, le informazioni della barra superiore sono state suddivise in due parti, quella destra e quella sinistra, per lasciare libero il centro. Ora, giorno e date si trovano infatti a sinistra, mentre WiFi, LTE e batteria sul lato opposto. Fino a oggi, invece, l’ora è sempre stata mostrata al centro del display.

Al momento, è abbastanza prematuro affermare che la nuova disposizione grafica possa essere relativa a un top notch, anche perché Apple potrebbe aver semplicemente scelto questa soluzione per coerenza stilistica fra tutti i suoi dispositivi. Eppure, secondo gli esperti, non solo il nuovi iPad Pro vedrà la presenza di un processore A11 Bionic, perfettamente compatibile con Face ID, ma il gruppo californiano avrebbe tutto l’interesse di mandare quanto prima in pensione la scansione delle impronte digitali di Touch ID.

Permangono dei dubbi, tuttavia, poiché il ricorso al riconoscimento del volto anche sui tablet potrebbe risultare scomodo per l’utente, considerato il peso del dispositivo nonché l’uso di iPad spesso adagiato su tavoli e scrivanie. Non resta che attendere il prossimo autunno, perciò, per scoprilo.