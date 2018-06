Lenovo Z5 non è uno smartphone full screen

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva promesso uno smartphone full screen, come si vede nel disegno e nel render condivisi online. Invece il Lenovo Z5 possiede uno schermo con notch nella parte superiore e una cornice inferiore abbastanza visibile, un design già utilizzato da molti concorrenti. Il dispositivo verrà venduto in Cina. Non è noto se arriverà in Europa.

Il Lenovo Z5 possiede un display da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19:9, mentre lo screen-to-body ratio è pari al 90% (il Vice Presidente Chang Cheng aveva detto 95%). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. La dual camera posteriore ha sensori da 12 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia ZUI 3.9.

Il Lenovo Z5 sarà in vendita da 12 giugno. Tre i colori al lancio: Aurora Blue, Black e Indigo Blue. I prezzi sono 1.299 yuan (64 GB colore nero), 1.399 yuan (64 GB colori blu) e 1.799 yuan (128 GB). Per il primo smartphone “tutto schermo” bisognerà attendere l’annuncio del Vivo Apex.