Microsoft, tanti sconti in vista di E3 2018

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato un periodo di forti sconti per l’ecosistema Xbox in vista dell’appuntamento di E3 2018 che si terrà la prossima settimana dove il gigante del software annuncerà nuovi giochi e tante novità software per le sue console Xbox One. A partire dal prossimo 7 di giugno, dunque, la casa di Redmond offrirà sconti sia sulle sue console che su moltissimi giochi. Non è chiaro, tuttavia, se le promozioni sulle console saranno disponibili anche in Europa. Nel caso lo fossero, sarà la prima volta che la console Xbox One X riceverà un taglio di prezzo.

Per quanto riguarda i giochi in saldo, questi saranno sicuramente in sconto anche in Europa e quindi anche in Italia. Microsoft ha promesso che offrirà in sconto oltre 300 giochi tra cui titoli del calibro di Battlefield 1, FIFA 18, NBA 2K18, Assassin’s Creed Origins, Forza Motorsport 7, Destiny 2, Super Lucky’s Tale, Monster Hunter: World, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Sea of Thieves.

Me le offerte non sono finite qui perché per tutto il periodo promozionale gli utenti potranno abbonarsi per un mese a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass al costo di un solo euro. Trattasi di una particolare promozione volta a permettere agli utenti di poter testare a basso costo due dei migliori servizi per i giochi che Microsoft offre ai suoi clienti. Le promozioni termineranno il 23 di giugno.

Trattasi, dunque, di un’iniziativa molto interessante perché consentirà di poter mettere le mani sui prodotti per il gaming e sui giochi risparmiando cifre importanti. Gli sconti saranno disponibili all’interno del Microsoft Store del gigante del software.