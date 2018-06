Segreteria Visiva Iliad sbarca nel Play Store

Filippo Vendrame,

L’ecosistema delle applicazioni di Iliad continua ad ampliarsi. All’interno del Play Store è arrivata la nuova applicazione “Segreteria Visiva Iliad” che come fa ben intuire il nome permette di accedere ai messaggi vocali della propria utenza nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi in modo semplice. Per poter utilizzare questo servizio è necessario utilizzare la connessione dati di Iliad.

Iliad evidenzia anche che nel caso i clienti utilizzino uno smartphone Dual SIM è fondamentale seguire attentamente le indicazioni comunicate al momento del primo avvio dell’applicazione. L’operatore sottolinea anche un altro aspetto molto importante e cioè che l’applicazione è al momento ancora in fase di sviluppo e quindi potrebbe presentare dei problemi di funzionamento. Dunque, è possibile che si possano verificare crash o blocchi sino a che l’app non sarà ulteriormente affinata. In ogni caso, Segreteria Visiva Iliad è disponibile al download gratuito per tutti i nuovi clienti dell’operatore che fossero interessati a sperimentarla.

Trattasi della terza applicazione che Iliad ha pubblicato per Android. In realtà è la prima app che permette di usufruire di alcuni servizi in quanto le altre due servono per effettuare la portabilità e configurare i parametri di rete dello smartphone. Manca ancora all’appello un’applicazione completa attraverso la quale gestire tutte le opzioni del proprio profilo cliente. App che sicuramente arriverà in futuro. Nel frattempo, i clienti Iliad possono accedere al sito ufficiale dell’operatore tramite il browser del loro smartphone per poter gestire con facilità il loro profilo ed effettuare anche le ricariche necessarie.

Per poter sfruttare questa opportunità è necessario collegarsi al sito di Iliad solamente attraverso la sua rete mobile e non utilizzando il WiFi.