Così Amazon porterà Alexa in più PC

Floriana Giambarresi,

Amazon sta rendendo più facile per i produttori di soluzioni all-in-one e laptop l’integrazione di Alexa nei PC. Il gigante statunitense ha infatti appena annunciato quattro nuovi form factor pre-testati, progettati dai partner Original Design Manufacturers (ODM) proprio con l’assistente vocale in mente.

Nello specifico, quattro PC con cuore Windows 10 sono stati aggiunti al portfolio Amazon di soluzioni ODM integrate con Alexa: si tratta di un desktop all-in-one di Wistron e notebook convertibili di Compal, Quanta e Wistron. Tutti i computer sono stati progettati per creare una migliore esperienza con l’assistente virtuale: dispongono infatti di microfoni per il riconoscimento vocale da lontano che possono essere utilizzati per parlare con Alexa dall’altra parte della stanza.

In altre parole, le aziende produttrici che desiderano un modo rapido per portare sul mercato un PC compatibile con Alexa possono ora stipulare un contratto con uno dei produttori ODM per creare un sistema basato su uno di questi progetti di riferimento, che sono nello specifico:

PC All-in-One di Wistron : un elegante computer desktop ottimizzato per il riconoscimento vocale che offre un display UHD da 27 pollici, una webcam FHD con sensore IR, quattro microfoni MEM e due altoparlanti stereo

: un elegante computer desktop ottimizzato per il riconoscimento vocale che offre un display UHD da 27 pollici, una webcam FHD con sensore IR, quattro microfoni MEM e due altoparlanti stereo Notebook convertibile Compal : dotato di display FHD da 15,6 pollici con touch, durata della batteria di 13 ore, protezione delle impronte digitali, telecamera IR, manopola per la produttività e stylus. Costruito per i giochi, l’intrattenimento e Alexa, ha quattro microfoni e due altoparlanti da 2W integrati

: dotato di display FHD da 15,6 pollici con touch, durata della batteria di 13 ore, protezione delle impronte digitali, telecamera IR, manopola per la produttività e stylus. Costruito per i giochi, l’intrattenimento e Alexa, ha quattro microfoni e due altoparlanti da 2W integrati Notebook convertibile di Quanta : presenta un display FHD da 14 pollici, una durata della batteria di 18 ore e un lettore di impronte digitali. Ha quattro microfoni e due altoparlanti da 2W per l’interazione con Alexa

: presenta un display FHD da 14 pollici, una durata della batteria di 18 ore e un lettore di impronte digitali. Ha quattro microfoni e due altoparlanti da 2W per l’interazione con Alexa Notebook convertibile Wistron: progettato per l’ufficio intelligente, è dotato di display FHD da 15,6 pollici con touch, webcam HD e otto ore di autonomia dichiarate. L’interazione vocale ottimale con Alexa è resa possibile da quattro microfoni MEM e due altoparlanti stereo.

Alexa per PC offre quasi l’intera gamma di funzionalità della famiglia di altoparlanti Amazon Echo, tra cui lo streaming di audiolibri da Audible e Kindle, timer, liste della spesa, programmazione degli appuntamenti, controllo di dispositivi domestici intelligenti (smart home), ordini su Amazon con la voce e altro ancora. Alexa per PC, tuttavia, non supporta telefonate o messaggistica tra dispositivi compatibili con Alexa o streaming musicale tramite Spotify, Pandora e TuneIn (gli unici servizi musicali supportati sono Amazon Music, SiriusXM e iHeartRadio).

Dal momento che le quattro società non venderanno i 4 design sotto il proprio marchio, non sono stati annunciati prezzi e disponibilità delle nuove soluzioni ma presto sul mercato dovrebbero essere in arrivo PC simili, pensati per un’esperienza migliore con Alexa.