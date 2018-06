Amazon Prime Music, musica gratis per gli abbonati

Filippo Vendrame,

Si arricchisce in Italia l’offerta musicale di Amazon. Il colosso dell’ecommerce ha, infatti, annunciato il lancio di Amazon Prime Music, un servizio musicale esclusivo per i clienti iscritti al programma Prime e che permette di accedere ad oltre 2 milioni di brani musicali sia da scaricare ed ascoltare che da fruire in streaming. Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto ai 36 euro previsti dall’abbonamento canonico ad Amazon Prime. Grazie a Prime Music, Amazon Music arricchisce la sua offerta che oggi prevede il servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited che dal 2017 permette ai sottoscrittori di accedere a più di 50 milioni di brani al costo di 9,99 euro al mese.

Grazie a Prime Music, gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime potranno ascoltare ogni mese sino a 40 ore di musica senza pubblicità. All’interno del catalogo di oltre 2 milioni di brani musicali, gli utenti potranno trovare le musiche di cantanti italiani ed internazionali come Vasco Rossi, Caparezza, Negramaro, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Claudio Baglioni, Giorgia, Thegiornalisti, Maroon 5, Imagine Dragons, Pink, Eminem, U2 e tanti altri. Ma le novità non si esauriscono qui perché gli utenti Prime potranno accedere anche alle Radio Prime che saranno personalizzate in base alle preferenze date attraverso Prime Music.

Inoltre, gli utenti potranno accedere a decine di playlist curate direttamente da Amazon. I brani musicali possono essere ascoltati illimitatamente. Prime Music è disponibile attraverso l’app Amazon Music su Android, iOS, PC e Mac e sui dispositivi Tablet Fire (in offerta su Amazon a 69 euro), Fire TV e Fire TV Stick (in offerta su Amazon a 59 euro).

Amazon Music va, dunque, ad aggiungersi ai già molti servizi di valore aggiunto a cui possono accedere gli iscritti al programma Amazon Prime. Proprio di recente, il colosso dell’ecommerce aveva lanciato anche Amazon Prime Reading che permette l’accesso gratuito a centinaia di ebook da leggere su ogni dispositivo, sempre e solo per gli abbonati a Prime.

Inoltre, Amazon Prime offre spedizioni illimitate in un giorno su oltre un milione di prodotti, l’accesso a Prime Video, spazio di archiviazione illimitato per le foto con Prime Photos, Prime Now nell’area di Milano, contenuti in-game ogni mese con Twitch Prime, l’accesso anticipato alle Offerte Lampo su Amazon e molto altro ancora.