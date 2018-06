Huawei Y 2018, smartphone per la Generazione Z

Cristiano Ghidotti,

Prezzi contenuti e caratteristiche che strizzano l’occhio ai più giovani: la nuova serie Y di Huawei prosegue nel solco tracciato negli anni scorsi, con tre nuovi modelli in arrivo nel nostro paese destinati alla Generazione Z. Dispositivi che puntano a diventare “il primo smartphone” per molti ragazzi, in particolare il più economico del trio.

Per tutti il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0 (tranne su Y5 2018 dove manca la personalizzazione). Da uno sguardo alle specifiche tecniche si apprende che il più budget friendly possiede un display da 5,45 pollici con risoluzione HD+, processore MT6739, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel e batteria da 3.020 mAh. Il modello di mezzo offre invece uno schermo da 5,7 pollici 18: 9 HD+ (1440×720 pixel), CPU Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, moduli fotografici da 13 e 5 megapixel, batteria da 3.000 mAh. Infine, il terzo integra un display FullView da 5,99 pollici (sempre HD+, 1440×720 pixel), un’unità Snapdragon 430, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, batteria da 3.000 mAh e fotocamere da 13 e 8 megapixel. Queste le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

In un mercato come quello di oggi, dove la competizione tra smartphone è una costante, ciò che fa la differenza è l’esperienza intangibile che un marchio è capace di regalare ai propri utenti. In questo si concretizza nella nuova Serie Y. I consumatori della Generazione Z hanno espresso il desiderio di avere telefoni al passo con i loro stili di vita digitali. Con la nuova serie Y, Huawei mette ancora una volta al centro l’esperienza degli utenti e, al tempo stesso, dimostra di sapere ascoltare il consumatore.

Y5 2018 è disponibile nelle colorazioni blu e nero, Y6 2018 in nero, blu e oro, mentre Y7 2018 in blu e nero. Quest’ultimo sarà un’esclusiva TIM nella variante single nano SIM. La nuova serie Y di Huawei debutta in Italia in questi giorni, ecco i prezzi: il modello Y5 2018 è proposto a 119,90 euro, Y6 2018 a 149,90 euro e Y7 2018 a 199,90 euro.