Instagram, video della durata massima di 1 ora?

Floriana Giambarresi,

Pare che Instagram stia valutando di dare ai propri utenti la possibilità di creare video della durata massima di un’ora, un aumento notevole rispetto al limite di 60 secondi concesso al momento. Lo rivela il Wall Street Journal secondo informazioni apprese da persone che hanno familiarità con la questione.

Si legge così che un aggiornamento futuro della nota piattaforma social potrebbe consentire alle persone di caricare contenuti fino a 60 minuti, aprendo così a nuove creatività e avvicinando Instagram a YouTube e alla sua casa madre, Facebook. Il piano è descritto come provvisorio dunque potrebbe cambiare nel tempo o potrebbe non essere attuato, ma al momento pare che la nuova funzionalità si concentrerà sui video verticali: le Storie di Instagram sono già progettate attorno a quel formato ma il rapporto non chiarisce se i video più lunghi sarebbero consentiti solo in questa sezione dell’app o anche nel feed principale. Al momento, le Storie sono limitate a una durata massima di 15 secondi mentre i filmati nel feed principale possono durare un po’ più a lungo, ovvero 60 secondi in totale.

Pare inoltre che nelle scorse settimane Instagram abbia avuto conversazioni con i creatori di contenuti ed editori sulla produzione dei video di lunga durata sulla piattaforma, sottolinea la fonte. In altre parole, con una mossa del genere il social si allontanerebbe dalle funzionalità chiave di Snapchat per entrare nel campo di YouTube, il rivale di proprietà Alphabet (Google). Ciò avrebbe senso per diversi motivi, uno dei quali è probabilmente relativo al fatto che YouTube si colloca costantemente ai vertici delle piattaforme online utilizzate dagli adolescenti, che stanno abbandonando via via Facebook. Migrare verso ciò che funziona consentirebbe alla piattaforma di adottare una strategia efficace per portare gli utenti a utilizzare di più la sua app.

A partire dallo scorso novembre, le Storie di Instagram hanno registrato oltre 300 milioni di utenti attivi ogni giorno mentre il social media dispone di un totale di oltre 800 milioni di utenti. Facebook, proprietario di Instagram, sta spingendo da tempo per espandere le proprie offerte video, desideroso di abbracciare ciò che il CEO Mark Zuckerberg crede sia una «mega tendenza». Lanciare video più lunghi su Instagram potrebbe essere un buon tentativo per monetizzare ulteriormente le centinaia di milioni di utenti attivi sulla piattaforma e al contempo per dare loro la possibilità di esprimere meglio la creatività.