IoTIM, l’app di TIM per gestire le Smart Home

Filippo Vendrame,

TIM entra nelle case degli italiani con l’applicazione IoTIM pensata per connettere gli oggetti intelligenti. Trattasi di un’interessante soluzione per le Smart Home che permette ai clienti dell’operatore di poter gestire in contemporanea tutti i dispositivi presenti all’interno dell’abitazione rendendo molto più smart il luogo in cui si vive ogni giorno. Questa nuova applicazione è disponibile non solamente per gli smartphone ma anche per il Web ed in futuro arriverà pure sulle TV attraverso il decoder TIM BOX.

L’applicazione IoTIM è aperta e flessibile ed in pochi click permette di accedere ad una serie di servizi evoluti personalizzabili in grado di offrire un’esperienza d’uso semplice ed immediata. L’applicazione consente di interagire da remoto con tutti gli oggetti presenti all’interno delle case e di farli comunicare tra di loro. L’app offre anche una serie di servizi di valore aggiunto digitali curati da alcuni partner selezionati da TIM. Il primo servizio che IoTIM offre ai suoi utenti è TIM Security cioè un sistema di sicurezza e antifurto 2.0 che è connesso sia alla rete a banda larga di casa che alla rete mobile attraverso una SIM di backup.

Servizio composto da sei dispositivi. Innanzitutto dalla WiFiCam, poi da un sensore apertura/chiusura porte, un sensore di movimento, due telecomandi e una centralina di controllo. Questo kit per la sicurezza è molto facile da installare e può essere gestito totalmente attraverso l’applicazione IoTIM.

TIM Security è disponibile per tutti i clienti TIM di linea fissa al prezzo di 9,99 euro per 48 mesi con addebito diretto in bolletta.

Dall’applicazione è possibile anche scegliere il servizio di sicurezza Sicuritalia Protezione24 per la propria abitazione. Dall’app IoTIM gli utenti saranno anche in grado di gestire dispositivi smart come i termostati, le telecamere di sicurezza e molto altro ancora.

Nei prossimi mesi, l’operatore arricchirà IoTIM di nuovi servizi e amplierà il supporto a più dispositivi.