Isabella Lazzini è Marketing & Retail Director CBG Huawei Italia

Cristiano Ghidotti,

Nasce un nuovo dipartimento interno a Huawei Consumer Business Group Italia, con l’obiettivo dichiarato di accorpare e valorizzare le competenze residenti nel marketing, nel retail e nel product marketing: la guida sarà affidata a Isabella Lazzini, al lavoro con il team di Huawei nel nostro paese fin dal 2016 in qualità di Retail Director e determinante per la nascita del primo Huawei Experience Store che ha aperto i battenti a Milano lo scorso anno.

Nata a Varese, classe 1982, al termine del suo percorso di formazione presso l’Università Bocconi (dove ha conseguito una laurea in Discipline Economiche e Sociali e un Master of Science in Marketing Management) ha maturato anni di esperienza in aziende di primo piano come Apple, LG, Miele e Whirlpool. Riporterà direttamente a James Zou, General Manager CBG Huawei Italia, che ha così commentato la nomina: “La sua capacità di leadership e collaborazione contribuirà a rafforzare il posizionamento di Huawei nel mercato italiano”. Queste le prime parole di Isabella Lazzini da Marketing & Retail Director CBG Huawei Italia, affidate a un comunicato.

Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida professionale e personale. Huawei è un’azienda sempre all’avanguardia, dinamica e in continua crescita. Sono orgogliosa di continuare a far parte di quest’azienda che continua a dimostrare una forza innovativa straordinaria a livello di design e di performance dei nuovi prodotti.

Contestualmente Lindoro Ettore Patriarca lascia l’incarico di Marketing Director della Divisione Consumer e si appresta a intraprendere una nuova sfida professionale all’interno del gruppo, portando le proprie competenze e l’esperienza acquisita al servizio del brand in altri paesi.