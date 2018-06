Microsoft aggiorna Windows 10 April 2018 Update

Filippo Vendrame,

Sebbene non sia ancora arrivata la ricorrenza del Patch Tuesday di giugno 2018, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 April 2018 Update. Trattasi del terzo aggiornamento di manutenzione che il gigante del software ha rilasciato per l’ultima release del suo sistema operativo che è uscita poco più di un mese fa. Questo impegno nello sviluppo di Windows 10 non deve stupire troppo perché più volte la casa di Redmond aveva detto che avrebbe rilasciato nuovi aggiornamenti di manutenzione non appena finalizzati.

Inoltre, Windows 10 April 2018 Update è appena uscito e quindi Microsoft sta svolgendo un lavoro extra per chiudere tutti quei piccoli problemi che gli utenti stanno riscontrando mano a mano che testano la nuova piattaforma software. Nello specifico, questo nuovo update è identificato dal codice KB4338548 e porta la build del sistema operativo alla release 17134.83. Il change log non è molto lungo e il gigante del software evidenzia che è stato risolto prevalentemente un problema di funzionamento con Intuit QuickBooks Desktop che non funzionava correttamente su Windows 10 April 2018 Update. Non mancano poi piccoli correttivi e bug fix.

Questo nuovo aggiornamento cumulativo è già disponibile attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.

Tra una settimana, comunque, con il Patch Tuesday di giugno 2018, Microsoft rilascerà un nuovo aggiornamento cumulativo che porterà in dote ulteriori affinamenti alla piattaforma. Aggiornamento che toccherà, però, anche tutte le altre versioni di Windows che Microsoft supporta ancora oggi. Dunque, tutte le precedenti varianti di Windows 10 oltre a Windows 8.1 e Windows 7. Update che saranno sempre disponibili attraverso Windows Update.