Mozilla annuncia nuovi esperimenti per Firefox

Luca Colantuoni,

Mozilla ha avviato da circa due anni un programma, denominato Test Pilot, che permette di testare le future funzionalità di Firefox mediante l’installazione di estensioni. Gli ultimi “esperimenti” consentono di modificare l’aspetto dell’interfaccia e di affiancare due schede nella stessa finestra. I loro nomi sono Color e Side View.

Gli utenti che vogliono cambiare il look di Firefox possono installare l’estensione Color. È possibile personalizzare diversi elementi del browser, inclusi sfondo, testo, schede, icone e toolbar. I nuovi colori vengono applicati automaticamente, quindi l’utente può testare diverse combinazioni fino a trovare quella più soddisfacente. Il tema creato può essere salvato e condiviso. In alternativa si può scegliere un tema predefinito.

Side View è invece un’estensione che migliora la produttività. Cliccando sul pulsante che viene aggiunto accanto alla barra degli indirizzi (in alto a destra) è possibile affiancare due schede nella stessa finestra. In questo modo il contenuto delle due pagine è sempre visibile, dato che non è necessario passare da una scheda all’altra. La modalità Side View può essere attivata anche cliccando la voce corrispondente nel menu contestuale.

In base ai feedback ricevuti dagli utenti, Mozilla deciderà se integrare le due funzionalità in un futura versione di Firefox, come accaduto per Screenshots.