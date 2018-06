PosteMobile Creami Next: chiamate, SMS e 30 Giga

Filippo Vendrame,

PosteMobile lancia il guanto di sfida ad Iliad attraverso il suo piano tariffario PosteMobile Creami Next. Nello specifico, questa nuova offerta prevede chiamate illimitate, SMS nazionali illimitati e sino a 30 GB di traffico Internet in 4G. Il tutto ad un costo di appena 10 euro al mese. Nello specifico, PosteMobile Creami Next è disponibile in tre versioni: Creami Next 1, Creami Next 3 e Creami Next 6.

L’operatore virtuale, dunque, punta a voler offrire ai suoi clienti la possibilità di personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze. Infatti, il traffico dati incluso nell’offerta varierà a seconda delle frequenza di rinnovo. Questo particolare meccanismo tariffario prevede che più lunghi saranno i rinnovi e maggiore traffico Internet sarà concesso ai clienti. PosteMobile Creami Next 1 prevede, nei dettagli, rinnovi su base mensile e quindi offre 10GB di traffico dati. PosteMobile Creami Next 3 prevede, invece, rinnovi su base trimestrale ed offre, dunque, 15GB di traffico Internet.

Chi sceglierà, invece, PosteMobile Creami Next 6 avrà a disposizione 30 GB di traffico Internet ma il rinnovo avverrà su base semestrale. Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5 euro/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Per i clienti che hanno già attivo un piano CREAMI Next è possibile cambiare gratuitamente con un altro piano della gamma Next contattando l’Assistenza Clienti al 160.

L’offerta è disponibile anche per i già clienti PosteMobile che ne richiedono l’attivazione contattando l’Assistenza Clienti al numero 160 richiedendo il cambio Piano al costo di 19 euro.

L’offerta è dedicata ai clienti Privati e titolari di Partita Iva che attivano in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 30 giugno 2018, salvo proroghe, una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità. La SIM ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso.