Vivo NEX, specifiche dello smartphone full screen

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha organizzato per il prossimo 12 giugno un evento durante il quale era atteso l’annuncio del Vivo Apex. In realtà verrà presentato uno smartphone derivato dal concept mostrato al Mobile World Congress di Barcellona. Il Vivo NEX avrà quindi una fotocamera frontale a scomparsa e un lettore di impronte in-display.

La caratteristica più interessante del Vivo NEX sarà dunque l’ampio schermo quasi privo di cornici con uno screen-to-body ratio vicino al 100%. Si prevedono un display da 6,6 pollici con risoluzione full HD+ a rapporto di aspetto 19:9, processore octa core Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash. Non si conoscono le risoluzioni delle due fotocamera posteriori, posizionate in alto a sinistra, mentre quella frontale fuoriesce dal bordo superiore quando attivata, proprio come sul Vivo Apex.

Il produttore cinese annuncerà probabilmente anche una versione di fascia media, denominata Vivo NEX S. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6,6 pollici con risoluzione full HD+ (2316×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS. I prezzi previsti sono 6.998 yuan per il Vivo NEX e 4.998 yuan per il Vivo NEX S. Non è noto se arriveranno anche in Europa, come i modelli a marchio Oppo e OnePlus distribuiti dalla multinazionale BBK Electronics.