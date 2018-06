Amazon Fire TV Cube, streaming box con Alexa

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato un nuovo dispositivo multimediale che combina lo smart speaker Echo e il set-top-box Fire TV. Il risultato è Fire TV Cube, un dispositivo a forma di cubo che permette di accedere ai vari servizi di streaming utilizzando il telecomando in dotazione o i comandi vocali di Alexa. Il gadget può essere acquistato solo negli Stati Uniti. Non è noto se arriverà anche in Italia.

Il Fire TV Cube misura 86,1×86,1×76,9 millimetri e pesa 465 grammi. All’interno ci sono un processore quad core a 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth (sfruttato dal telecomando). Sul retro sono state posizionate le porte micro USB, HDMI 2.0a con supporto CEC e infrarossi, oltre al connettore di alimentazione. Il dispositivo integra ovviamente un altoparlante per ascoltare le risposte di Alexa e otto microfoni che riconoscono i comandi vocali a distanza.

I quattro lati di vetro nascondono emettitori ad infrarosso che consentono di controllare TV, soundbar, decoder e ricevitori A/V. È possibile, ad esempio, pronunciare il comando “Alexa, avvia Netflix” e il Fire TV Cube accenderà la TV ed eseguirà il popolare servizio di streaming. Il dispositivo supporta video con risoluzione 4K a 60 fps, HDR e audio Dolby Atmos.

Il Fire TV Cube sarà disponibile dal 21 giugno ad un prezzo di 119,99 dollari. Gli iscritti ad Amazon Prime possono risparmiare 30 dollari.