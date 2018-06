BlackBerry KEY2, dual camera e tastiera QWERTY

Luca Colantuoni,

TCL Communication ha annunciato il nuovo BlackBerry KEY2 durante un evento organizzato a New York. Rispetto al precedente BlackBerry KEYone sono state apportati diversi miglioramenti, soprattutto sul fronte hardware. Meno evidenti, ma importanti, anche le modifiche al design, tra cui l’eliminazione della cornice metallica superiore. Il produttore ha inoltre rinnovato la famosa tastiera QWERTY, aggiungendo un tasto che funziona come un app launcher.

Il BlackBerry KEY2 possiede un telaio in alluminio serie 7. La parte posteriore in plastica ha un nuovo pattern zigrinato che migliora il grip. Il vetro Gorilla Glass 3, che protegge lo schermo da 4,5 pollici con risoluzione 1620×1080 pixel e rapporto di aspetto 3:2, raggiunge ora il bordo superiore e copre anche la fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.6. Tra le funzionalità supportate ci sono la modalità ritratto, Google Lens e Optical Superzoom. Quest’ultima permette di catturare frame multipli e ridurre il rumore quando viene usato lo zoom. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali (nella barra spaziatrice). La batteria ha una capacità di 3.500 mAh, supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 e offre un’autonomia fino a due giorni.

La tastiera QWERTY supporta ovviamente il touch e le gesture. Invece dello shift di destra è presente il nuovo tasto Speed Key che può essere configurato per avviare velocemente le app assegnando fino a 52 scorciatoie. Ad esempio, premendo lo Speed Key e il tasto I viene avviata Instagram. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Gli utenti troveranno tutte le popolari app BlackBerry per la produttività e la sicurezza. Il prezzo in Europa è 649,00 euro (64 GB). Due i colori al lancio (nero e silver).