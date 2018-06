Campus Party, 1000 biglietti gratis per campuseros

Floriana Giambarresi,

Una iniziativa speciale appena lanciata da Campus Party insieme alle aziende partner mette a disposizione dei giovani appassionati di digital e innovazione ben 1000 biglietti per partecipare gratis all’atteso evento, il più grande geek camping al mondo che si prevede ospiterà ventimila visitatori.

Campus Party è un format internazionale dedicato a innovazione e creatività che si distingue dagli altri eventi per l’esperienza peculiare offerta dal campeggio. Migliaia di campuseros infatti hanno la possibilità di vivere al massimo, e insieme, l’evento, con un vero e proprio camping allestito all’interno della fiera Milano Rho dove riposare in tende (fornite gratuitamente dagli organizzatori), conoscersi, confrontarsi, costruire insieme il codice sorgente del futuro e migliorare il mondo attraverso un uso sempre più consapevole della tecnologia.

Per ottenere il biglietto Campusero gratuito occorre visitare l’apposita pagina costruita per tale iniziativa, il prima possibile così da rientrare tra i primi mille previsti. «Il biglietto Campusero ti permetterà di accedere all’evento per tutta la sua durata, pernottamento in tenda compreso. Ah, la tenda la portiamo (e te la regaliamo) noi», si legge sul sito ufficiale.

Per cinque giorni e quattro notti non stop, decine di migliaia di partecipanti al Campus Party 2018 si confronteranno per progettare insieme il futuro. Il programma prevede oltre 450 ore di contenuti distribuiti tra conferenze tenute da centinaia di speaker di spicco, così come workshop, hackaton, job matching e networking. 4 mila tende, 8 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università, animeranno il particolare evento.

Cinque le aree tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno, temi caldi del futuro in relazione a scienza, imprenditoria, coding, intrattenimento e creatività. Professionisti e appassionati di robotica o di ingegneria spaziale, di digital entertainment e programmazione, di blockchain e gaming, di computer graphic e realtà virtuale e aumentata, di biohacking ma anche di musica elettronica, storytelling, animazione 3D, open source e altro ancora avranno così modo di trovare ispirazione, formarsi e confrontarsi.

Campus Party 2018 si svolgerà alla Fiera Milano Rho, nelle giornate dal 18 al 22 luglio.