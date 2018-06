I Mondiali di Russia arrivano su FIFA Mobile

Cristiano Ghidotti,

Quando manca ormai solamente una settimana al fischio d’inizio della gara inaugurale, ecco un’altra gradita novità che arriva da EA Sports ed è diretta agli appassionati di calcio: FIFA Mobile, la versione della simulazione per Android e iOS, riceve un importante e corposo aggiornamento dedicato ai Mondiali di Russia 2018. Il download è del tutto gratuito per smartphone e tablet, da Google Play e App Store.

Il pacchetto segue di qualche giorno l’update 2018 FIFA World Cup Russia rilasciato a fine maggio per FIFA 18 (sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One). Tra le modalità offerte quella che permette di costruire la propria nazionale personalizzata vestendo i panni di commissario tecnico e scegliendo quali giocatori convocare. Torna inoltre VS Attacco per cimentarsi in rapide sfide multiplayer, con giocatori che si connettono ed entrano in competizione nel giro di pochi secondi, dando vita a match che durano solo un paio di minuti prima di passare al successivo. Ecco la descrizione.

Gioca con modalità e mappe uniche, sblocca premi regionali e conquista la gloria nella FIFA World Cup. Gioca vestendo la maglia di una delle 32 nazioni qualificate e metti alla prova l’intelligenza della tua nazionale contro giocatori da tutto il mondo con partite e tornei entusiasmanti VS Attacco.

Le buone notizie non finiscono qui, perché come si legge nella scheda del gioco l’update per FIFA Mobile consente di portare in campo anche le nazionali purtroppo eliminate durante le qualificazioni, Italia inclusa. Una magra consolazione per i tifosi azzurri, ma pur sempre meglio di nulla.