Galaxy Note 9, nuovo design per la dual camera?

Luca Colantuoni,

Tra circa due mesi dovrebbe essere annunciato il successore del Galaxy Note 8. Contrariamente a quanto ipotizzato finora sembra che Samsung abbia deciso di apportare qualche modifica più sostanziale al design del Galaxy Note 9. Secondo il noto leaker @OnLeaks, le novità maggiori sono previste per la parte posteriore.

Il video seguente è stato ottenuto a partire dai disegni CAD originali, quindi l’aspetto dello smartphone non dovrebbe essere molto diverso. Frontalmente non si notano particolari differente rispetto al modello attuale con l’ampio Infinity Display e le sottili cornici. Invariata anche la posizione dei pulsanti (accensione e volume a sinistra, Bixby a destra). Lungo il bordo inferiore ci sono ancora il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il microfono, la griglia dell’altoparlante e l’alloggiamento per la stilo S Pen.

Il lettore di impronte digitali è stato invece spostato sotto la dual camera posteriore. Per il lettore in-display si dovrà attendere il Galaxy S10. Il modulo fotografico, disposto in orizzontale, è composto da due lenti e dal flash LED. Ancora presente il cardiofrequenzimetro. Il Galaxy Note 9 dovrebbe essere leggermente più grande del Galaxy Note 8 (161,9×76,3×8,8 millimetri contro 162,5×74,8×8,6 millimetri).

Questa infine la possibile dotazione hardware: schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 6 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, batteria da 3.850 mAh e fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel e obiettivo con apertura variabile, come quello del Galaxy S9+.