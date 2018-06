HP ProBook x360 440 G1, lavorare in mobilità

Floriana Giambarresi,

I nuovi modelli di business aziendali e la crescente esigenza di lavorare in mobilità da parte dei professionisti moderni richiede l’uso di dispositivi potenti, ma capaci di adattarsi alle diverse situazioni. HP pensa a soddisfare tali bisogni rivelando HP ProBook x360 440 G1, un nuovo PC convertibile con cuore Windows 10 in arrivo sul mercato italiano a giugno, a un prezzo conveniente.

Potenza, sicurezza, durata della batteria e un versatile design ultra sottile a 360 gradi sono alla base delle caratteristiche del prodotto, che si adatta al modo in cui ogni professionista lavora: HP ProBook x360 440 G1 offre infatti quattro diverse modalità d’uso fungendo da laptop tradizionale, tablet, fisso e tent dando così la possibilità di creare, presentare e collaborare con ogni comfort.

Basato su un display da 14 pollici e con all’interno hardware ad alte performance, il nuovo convertibile della nota casa produttrice è ideale per il business anche perché offre una difesa contro i cyberattacchi grazie allo strumento di sicurezza integrato, HP BIOSphere Gen4, un ecosistema firmware che automatizza la protezione del BIOS, consentendo una maggiore durata e facilità di manutenzione. Lo stile esterno è molto “business-like” con un telaio grigio argento con il simbolo HP stampato in rilievo sul retro del pannello dello schermo. La tastiera full-size è retroilluminata.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, HP ProBook x360 440 G1 offre all’utente la possibilità di scegliere la propria configurazione ideale, com’è possibile notare qui di seguito:

Schermo : 14″ FHD IPS eDP + PSR LED-backlit touch screen, 100% sRGB / 14″ FHD IPS eDP LED-backlit touch screen, 67% sRGB / Supporto HP Active Pen

: 14″ FHD IPS eDP + PSR LED-backlit touch screen, 100% sRGB / 14″ FHD IPS eDP LED-backlit touch screen, 67% sRGB / Supporto HP Active Pen Processore Celeron 3865U (dual-core, 1.8 GHz) / Pentium Gold 4415U (dual-core, 2.3 GHz) / i5-7200U (dual-core w/HT, 2.5 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i3-8130U (dual-core w/HT, 2.2 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i5 8250U (quad-core w/HT, 1.6 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i7-8550U (quad-core w/HT, 1.8 GHz to 4 GHz Turbo)

Celeron 3865U (dual-core, 1.8 GHz) / Pentium Gold 4415U (dual-core, 2.3 GHz) / i5-7200U (dual-core w/HT, 2.5 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i3-8130U (dual-core w/HT, 2.2 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i5 8250U (quad-core w/HT, 1.6 GHz to 3.4 GHz Turbo) / i7-8550U (quad-core w/HT, 1.8 GHz to 4 GHz Turbo) RAM : fino a 16GB DDR4-2133 (2x SODIMMs)

: fino a 16GB DDR4-2133 (2x SODIMMs) Scheda grafica : Intel UHD Graphics 610/620 / NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5

: Intel UHD Graphics 610/620 / NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5 Archiviazione : 256-512 GB PCIe NVMe M.2 / 128-256GB SATA M.2

: 256-512 GB PCIe NVMe M.2 / 128-256GB SATA M.2 Connettività : 802.11ac 2T2R w/ Bluetooth 4.2 / LTE opzionale / Gigabit Lan

: 802.11ac 2T2R w/ Bluetooth 4.2 / LTE opzionale / Gigabit Lan Porte : lettore microSD / 2 USB 3.0 / USB-C 3.0 / jack 3.5 mm / HDMI 1.4b

: lettore microSD / 2 USB 3.0 / USB-C 3.0 / jack 3.5 mm / HDMI 1.4b Telaio : 330 x 232 x 19.9 mm / Peso: 1720 grammi

: 330 x 232 x 19.9 mm / Peso: 1720 grammi Batteria : 3-cell 48 Wh Li-ion primsmatic / PSU 45W

: 3-cell 48 Wh Li-ion primsmatic / PSU 45W Altro: tastiera retroilluminata / TPS 2.0 / camera 720P frontale + IR / Lettore di impronte digitali.

HP ProBook x360 440 G1 rappresenta dunque un device versatile che unisce lo stile del design a un processore potente e a strumenti pensati per la produttività, realizzato con l’obiettivo di offrire un’esperienza professionale generalmente non raggiungibile con un tradizionale PC consumer. Sarà acquistabile in Italia e in tutta la zona EMEA a partire da giugno, al prezzo di 599 euro.