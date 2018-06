Cristiano Ghidotti,

Dieci eliche alimentate da batterie, per un velivolo personale 100% elettrico capace di alzarsi a tre metri dal suolo e viaggiare a una velocità massima di 30 Km/h. È Flyer, l’innovativo e avveniristico messo realizzato da Kitty Hawk, una startup californiana di cui abbiamo già parlato in passato su queste pagine per via del coinvolgimento diretto di Larry Page.

Il co-fondatore di Google ha creduto fin da subito nella visione del team, sostenendolo dal punto di vista economico con un finanziamento. L’idea si è poi trasformata in un prototipo e infine in un prodotto da destinare al mercato: è già stata avviata la fase di prevendita, anche se al momento non è dato a sapere quale sia il prezzo di commercializzazione. Gli interessati possono comunque compilare un modulo sul sito ufficiale così da ottenere maggiori informazioni. Per pilotarlo non sarà necessario ottenere alcun brevetto o licenza particolare (almeno oltreoceano), poiché Flyer rientra nella categoria Ultralight secondo quanto stabilito dalla Federal Aviation Administration.

Dal punto di vista tecnico, il velivolo pesa complessivamente 113 Kg ed è dotato di batterie sufficienti per rimanere in aria fino a venti minuti. L’idea di Larry Page e di Kitty Hawk è quella di sperimentare una nuova forma di mobilità che sappia sfruttare la dimensione verticale dello spazio, per arrivare un giorno (si spera non troppo lontano) ad alleggerire il traffico di superficie e rendere più rapidi gli spostamenti.

Mezzi di questo tipo sollevano in ogni caso giustificate preoccupazioni e legittimi dubbi per quanto concerne la sicurezza: sarà necessario garantire la massima incolumità non solo a chi si trova a bordo, ma anche a tutti coloro che si troveranno sul percorso. Al momento i voli di Flyer sono stati condotti in ambiente controllato o sopra le acque del Lake Las Vegas.