MediaWorld regala Google Home Mini con le TV

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte dedicato ai Mondiali di Calcio 2018 che stanno per iniziare. Volantino che sarà valido dalla giornata di oggi 7 giugno sino al prossimo 13 di giugno. Trattandosi di un volantino dedicato ai Mondiali di Calcio, la catena di elettronica ha deciso di proporre una ricca selezione di televisori di ultima generazione per chi intende seguire le partite della competizione in alta definizione. MediaWorld ha, inoltre, deciso di lanciare un’interessante promozione dedicata a tutti coloro che intendono acquistare una delle nuove TV presenti all’interno del volantino.

Agli acquirenti, la catena di elettronica regalerà uno smart speaker Google Home Mini. Tra le TV in offerta si menziona, per esempio, il modello Samsung TV LED 49MU6500 con display da 49 pollici e risoluzione 4K al prezzo di 599 euro. Non solo TV, comunque, perché MediaWorld propone tantissimi altri prodotti ad alto tasso di tecnologia. Tra gli smartphone, per esempio, si menzionano il Samsung Galaxy A6 a 309 euro, il Galaxy S9 con MicroSD da 256GB a 899 euro, l’Honor 9 Lite a 189 euro, l’LG G7 a 849 euro ed il Huawei P20 Lite a 329 euro. Da segnalare anche l’iPhone X 64GB a soli 999 euro.

Per gli appassionati del gaming, MediaWorld offre la console PS4 500GB con il gioco FIFA 18 al prezzo di 299 euro. Per gli amanti dell’avventura, invece, il volantino offre l’action cam GoPro Hero a 219 euro. Presente anche una piccola selezione di notebook dotati del sistema operativo Windows 10. Non possono, invece, mancare gadget come i droni. Al riguardo, si segnala il DJI Mavic Air Combo a 1049 euro.