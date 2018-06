Microsoft potrebbe acquistare Playground Games

Filippo Vendrame,

Non è un segreto che Microsoft voglia potenziare la sua presenza nel settore dei videogiochi e proprio per questo la società potrebbe acquistare Playground Games, l’azienda che sviluppa il noto titolo Forza Horizon. Non si tratterebbe di rumors in quanto ci sono alcuni inidizi molto concreti che la casa di Redmond potrebbe molto presto effettuare questa importante acquisizione. Infatti, un documento sul sito web della Companies House del governo britannico rivela che il 29 maggio Keith Ranger Dolliger è stato nominato nuovo direttore all’interno di Playground Games.

Questa scoperta potrebbe non dire molto se non fosse che Keith Ranger Dolliger è da lungo tempo Vice President and Deputy General Counsel, Business and Corporate Development presso Microsoft. Inoltre, Keith Ranger Dolliger è stato più volte nominato direttore in molte società come LinkedIn, Rare, Skype, Lionhead, Groove Networks, Havok e Xamarin. Aziende che hanno tutte un elemento in comune e cioè che poi sono state acquisite da Microsoft. Dunque, Playground Games potrebbe essere davvero il prossimo obiettivo del gigante del software.

Questa mossa avrebbe perfettamente senso, considerato lo stretto rapporto che Playground Games ha avuto con Microsoft da quando è stata fondata. In effetti, tutti i giochi rilasciati ad oggi dalla software house sono stati esclusivi solamente per Xbox One e Windows 10 per PC.

L’annuncio potrebbe arrivare durante l’imminente appuntamento di E3 2018 in cui la casa di Redmond condividerà tutte le novità in materia di videogiochi. Appuntamento dove la stessa Playground Games sarà protagonista in quanto presenterà ufficialmente il nuovo Forza Horizon 4.

Tra qualche giorno se ne saprà, probabilmente, molto di più. Ma con il gigante del software intenzionato a potenziare la sua presenza nel settore dei videogiochi ed in particolare nelle esclusive, questa acquisizione avrebbe davvero molto senso.