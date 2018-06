Surface Book 2, in Italia la versione low cost

Filippo Vendrame,

In Italia è arrivato il Surface Book 2 in versione “low cost”. Lo scorso febbraio, in maniera molto silenziosa Microsoft introdusse sul mercato in America una versione a basso costo del suo apprezzato ibrido Windows 10. Si trattava di una particolare variante del Surface Book 2 da 13,5 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di SSD. Una versione che sembrava, però, essere destinata a rimanere disponibile solamente per il territorio americano.

A sorpresa, dalla giornata di ieri questa particolare variante del Surface Book 2 è disponibile anche in Italia al prezzo di 1299 euro. Dunque, chi non ha particolari esigenze di spazio o utilizza dischi esterni per archiviare i suoi dati, potrebbe trovare questa variante dell’ibrido Windows 10 molto interessante visto che in precedenza il Surface Book 2 partiva in Italia da 1749 euro. Microsoft non ha mai spiegato il perché della scelta di voler offrire un modello d’attacco a questo prezzo. Tuttavia è facile immaginare che il gigante del software punti a voler raggiungere un più ampio bacino di clienti. Il Surface Book 2, infatti, è un grandissimo prodotto ma presenta un unico vero difetto che è il prezzo particolarmente alto.

Questo modello, dunque, potrebbe risultare appetibile a molte più persone prima frenate dai prezzi non particolarmente appetibili. Questa nuova versione base del Surface Book 2 è già disponibile all’acquisto all’interno del Microsoft Store Italiano. Tuttavia, gli interessati potranno decidere di acquistarlo anche altrove come su Amazon (in offerta su Amazon a 1.299 euro).

Si ricorda, infine, che questa variante low cost dispone di un display removibile touch da 13,5 pollici con risoluzione 3000 x 2000 pixel, di una GPU Intel HD 620 e di un’ampissima autonomia.