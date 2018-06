Tesla: autopilot in prova, gratis per un mese

Filippo Vendrame,

Durante l’ultima riunione degli azionisti di Tesla, il CEO Elon Musk ha parlato di un nuovo aggiornamento software per le sue auto che potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Tra le novità che dovrebbero presto arrivare la possibilità di provare gratuitamente per un breve periodo il sistema autopilot per le auto che sono già predisposte ad utilizzarlo ma i cui proprietari non l’hanno voluto acquistare. I potenziali interessati riceveranno molto presto un messaggio all’interno del maxi schermo delle loro auto che informerà della possibilità di provare tutti i vantaggi del sistema di guida autonoma per un mese.

Elon Musk ha anche affermato che il nuovo aggiornamento che sarà presto rilasciato porterà consistenti miglioramenti per quanto riguarda la gestione dell’autopilot delle sue auto. La scelta di voler offrire in prova il sistema di guida autonoma per un mese è probabilmente una scelta di marketing. Di recente, infatti, le Tesla sono finite spesso agli onori della cronaca per alcuni incidenti causati dall’utilizzo del sistema autopilot. Per quanto, nella maggior parte dei casi, la vera colpa fosse di chi guidava, molti media hanno puntato il dito sull’affidabilità di questi sistemi di guida assistita. Probabilmente, Elon Musk punta a voler rilanciare l’immagine della sua piattaforma di guida autonoma con questa particolare scelta di marketing.

Inoltre, sempre durante l’assemblea degli azionisti, Elon Musk ha rassicurato i presenti sui problemi della Model 3 affermando che il tasso di produzione è arrivato a quota 3500 unità alla settimana. L’obiettivo di arrivare entro la fine di giugno a 5000 macchine prodotte alla settima non sembra più un miraggio.

Infine, il CEO di Tesla ha voluto anche condividere un nuovo teaser della Model Y, il crossover che sarà presentato nel 2019. Un teaser che non dice molto ma che comunque riaccende l’attenzione verso questo nuovo modello.