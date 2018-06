Apple Watch, class action sui display

Marco Grigis,

Una nuova class action coinvolge il gruppo di Cupertino, dopo le recenti relative alle tastiere dei più recenti MacBook e MacBook Pro. Negli scorsi giorni, infatti, è stata depositata un’azione legale contro Apple per i display di Apple Watch: gli schermi, secondo i legali rappresentanti di un gruppo di clienti, sarebbero difettosi tanto da staccarsi dal loro alloggiamento all’interno della scocca.

La class action include tutti i modelli di Apple Watch prodotti a partire dal loro lancio qualche anno fa, quindi Apple Watch, Apple Watch Series 2 e i più recenti Apple Watch Series 3, sia nella versione solo WiFi che con connettività LTE, nei mercati dove questi sono disponibili. L’azione legale è stata depositata presso le corti del distretto della North California e, secondo quanto riportato sulla documentazione, Apple potrebbe non aver debitamente informato gli utenti di un difetto di produzione per i display dei dispositivi.

Diversi utenti, infatti, lamentano il distacco dello schermo dalla scocca, senza che l’orologio intelligente sia stato sottoposto a urti oppure a un uso non consono. Secondo gli accusanti, “Apple sapeva o avrebbe dovuto saperlo”, tuttavia la sostituzione gratuita sarebbe stata negata a molti consumatori, i quali hanno dovuto spendere dai 229 ai 329 dollari per la sostituzione.

La class action nasce dalla vicenda vissuta da Kenneth Sciacca, un cliente del colorato, il quale ha acquistato un Apple Watch Series 2 nel dicembre del 2016, per poi imbattersi nel distacco dello schermo a marzo 2018. Nella class action pare siano state riportate anche diverse discussioni apparse online relative a casi analoghi, pubblicate sia sul forum ufficiale Apple che su Reddit.

In passato, Apple ha offerto la riparazione gratuita per alcuni modelli di Apple Watch affetti da un simile problema, forse dovuto alle batterie. Queste ultime, gonfiandosi leggermente, avrebbero creato una pressione sotto lo schermo, causandone il sollevamento. Al momento, il gruppo di Cupertino non ha commentato ufficialmente la class action e le relative notizie apparse sulla stampa.