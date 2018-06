FIFA 19 è ufficiale (con CR7 al Real Madrid)

Cristiano Ghidotti,

Sarà un’estate bollente per quanto riguarda il calciomercato, con il probabile trasferimento di Cristiano Ronaldo lontano dal Real Madrid (forse nella capitale francese insieme a Buffon): per ora il fenomeno portoghese continua a indossare la maglia dei Galácticos, anche sull’immagine teaser di FIFA 19. La presentazione ufficiale del gioco andrà in scena domani, con la conferenza di Electronic Arts in apertura dell’E3 2018.

La simulazione calcistica arriverà sul mercato nel mese di settembre, dunque con un po’ di ritardo rispetto al concorrente PES 2019 di Konami con il quale ingaggerà un nuovo duello. Le piattaforme interessate saranno PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Addio dunque a PS3 e Xbox 360: la software house ha preferito concentrarsi sull’ottimizzazione dei sistemi che guardano al futuro, tagliando i ponti con il passato. Tra le più importanti novità a livello di gameplay potrebbe esserci l’inclusione della Champions League, considerando che la licenza ufficiale della competizione non è più nelle mani di Pro Evolution Soccer.

Non fatichiamo ad immaginare l’ennesimo enorme volume di copie vendute a livello globale e in particolare nel nostro paese, dove la serie FIFA da sempre può vantare una nutrita schiera di fan e sostenitori. CR7 sarà dunque ancora una volta il testimonial del titolo, ma non è da escludere che sulla versione definitiva della cover possa vestire un’altra maglia, forse quella del Paris Saint- Germain che lo sta corteggiando ed è pronto a staccare un assegno record per portarlo sui campi della Ligue 1.

Lecito attendersi novità per quanto riguarda l’introduzione di nuovi campionati (noi speriamo nella Lega Pro) e competizioni. Tornerà quasi certamente l’apprezzata modalità Il Viaggio che negli ultimi due anni si è rivelata una mossa azzeccata. Occhi puntati in direzione Los Angeles, dunque, dove andrà in scena la presentazione ufficiale. Di seguito il player per seguirla in diretta streaming.