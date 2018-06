I mondiali di Russia in diretta su Google

Cristiano Ghidotti,

Quando manca ormai meno di una settimana al fischio d’inizio dei mondiali di Russia, che purtroppo non vedranno protagonista la nazionale italiana, Google illustra con un post sul blog ufficiale tutte le modalità messe a disposizione degli utenti per rimanere costantemente aggiornati su quanto accade dentro e fuori dagli stadi.

Come mostra in modo chiaro l’animazione allegata di seguito, sarà sufficiente digitare una query sul motore di ricerca per accedere a report completi sulle classifiche dei gironi, sui match in programma, sulle notizie provenienti dalla Russia e sui principali protagonisti del torneo. Inoltre, entro 30 minuti dal triplice fischio finale delle partite, verranno aggiunti i link per vedere in streaming le azioni salienti delle gare. Non mancheranno poi riepilogativi delle sfide aggiornati in tempo reale con una timeline da scorrere per la cronaca di quanto avviene sul terreno di gioco.

Interessante la possibilità di posizionare sulla schermata principale dello smartphone una sorta di widget che segnala in tempo reale il risultato di un incontro specifico, nell’esempio di seguito Brasile-Croazia. Una modalità che in futuro Google potrebbe riproporre, ad esempio, per i match di campionato.

A questo si aggiungono notizie di contorno su quanto accade nei ritiri delle squadre, doodle personalizzati per ogni paese, la possibilità di interpellare a voce l’Assistente Google per ottenere risposte immediate e un World Cup Tracker per la versione Android dell’app Google News, tutto dedicato ai mondiali.

Infine, su Google Trends ha fatto il suo debutto una sezione inedita interattiva con informazioni e statistiche sui calciatori più cercati, le nazionali più seguite dai tifosi e così via.