LG G7 regala una TV Full HD da 43 pollici

LG ha lanciato un’interessante promozione che coinvolge il nuovissimo LG G7. Tutti coloro che acquisteranno entro il 21 giugno il nuovissimo smartphone Android della casa coreana, riceveranno in omaggio una TV LG 43 pollici Full HD. Per accedere alla promozione “LG G7 – Vivi le emozioni in grande”, questo il suo nome, gli interessati dovranno acquistare lo smartphone presso le principali insegne della grande distribuzione sul territorio nazionale (Comet, Euronics, Euronics City, Euronics Point, Expert, Expert Group, Grancasa, Mediaworld, Sme, Sinergy, Supermedia, Trony, Unieuro, Unieuro City) e i rispettivi store online.

Successivamente, gli utenti dovranno conservare la prova d’acquisto e registrarsi entro 15 giorni sul sito www.lgforyou.it e seguire le istruzioni. Gli utenti dovranno registrare i dati d’acquisto all’interno del sito tra cui l’IMEI dell’LG G7 ed inviare la documentazione che sarà fornita entro 7 giorni dal completamento dell’adesione mediante raccomandata. Se la procedura sarà stata seguita correttamente, gli utenti riceveranno la TV in omaggio entro 180 giorni. LG G7, si ricorda, è uno smartphone Android che la casa coreana ha recentemente presentato. Questo prodotto si caratterizza per uno schermo FullVision da 6,1 pollici con notch, processore Snapdragon 845 e doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel.

Particolarità, LG G7 utilizza speciali algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti. Non mancano nemmeno WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e radio FM. La batteria presenta una capacità di 3.000 mAh.

LG G7 è disponibile nei negozi nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue al prezzo consigliato al pubblico di 849,90 euro. In alternativa è possibile acquistarlo attraverso vantaggiose offerte tariffarie dei principali operatori di telefonia.