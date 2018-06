Maker Faire 2018, Call for Makers

Filippo Vendrame,

Maker Faire Rome 2018 si terrà alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018. Trattasi dell’appuntamento annuale, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che da spazio a progetti creativi, innovativi, divertenti, interattivi, didattici e animati da passione e ingegno. In poche parole, Maker Faire è una grande fiera dell’inventiva dove i più creativi possono partecipare ed esporre le loro invenzioni più interessanti. Possono partecipare davvero tutti, sia chi ha ideato un progetto innovativo ed inedito, sia chi vuole mostrare nuove applicazioni di tecnologie già esistenti. Una manifestazione che, giunta alla sua sesta edizione, è già diventata un punto di riferimento.

L’edizione 2018 ha già lanciato la Call for Makers. Sino al prossimo 15 giugno 2018, inventori e innovatori, artigiani innovativi, startupper, designer e tutte le menti più brillanti potranno presentare i loro progetti che possono riguardare argomenti come l’elettronica, l’innovazione nell’alimentazione, l’energia, la sostenibilità, il riciclo, la robotica, i droni e tanto altro. Inoltre, i progetti in tema di salute e disabilità partecipano parallelamente al premio Make to Care. Maker Faire 2018, in ogni caso, premierà in tanti modi le idee più brillanti. I progetti che saranno selezionati potranno partecipare a Maker Faire 2018 gratuitamente.

Il progetto che sarà presentato deve essere completo. Nel caso non sia stato ancora finalizzato dovrà essere segnalato all’interno della domanda di partecipazione. Possono partecipare anche i gruppi, ma qualora non avessero costituito una società, solo uno dei membri potrà formalmente iscriversi. Solo i maggiorenni possono partecipare. Durante la fiera, i partecipanti possono vendere al pubblico ma solo i loro prodotti.

Tutti coloro che fossero interessati a mostrare le loro idee più creative possono leggere il regolamento della fiera e registrarsi all’interno del Portale Espositori per presentare formale domanda di partecipazione inviando il proprio progetto.