Motorola One Power, specifiche di fascia media

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano indiscrezioni su un nuovo smartphone del produttore statunitense (in realtà, il marchio è nelle mani della cinese Lenovo) che dovrebbe prendere il posto del Moto X5, recentemente cancellato dalla roadmap. In base alle specifiche trapelate online, il Motorola One Power sarà un modello di fascia media con Android One, il secondo dopo il Moto X4 venduto solo negli Stati Uniti.

Il Motorola One Power dovrebbe avere un telaio in alluminio (almeno così sembra dall’immagine a bassa risoluzione). Il Moto X4 ha invece una cover posteriore in vetro, quindi più gradevole alla vista. Per quanto riguarda le specifiche si prevedono uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore del display è visibile un notch piuttosto largo, ma difficilmente verrà integrata la tecnologia di riconoscimento facciale 3D. Oltre ai sensori di luminosità e prossimità ci sarà una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Per la doppia fotocamera posteriore (posizionata nell’angolo superiore sinistro) verrebbero invece utilizzati sensori da 12 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.0. La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash e batteria da 3.780 mAh. Sul retro si notano il lettore di impronte digitali (sotto il logo M) e la scritta Android One (in basso).

Il sistema operativo sarà quindi Android 8.1 Oreo in versione stock. Ciò significa aggiornamenti frequenti e distribuzione rapida, come avviene per i Pixel di Google.