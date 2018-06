Oculus, ecco Stormland ed Echo Combat per la VR

Visori per realtà virtuale in offerta

Floriana Giambarresi,

Oculus ha appena diffuso i trailer di due giochi molto attesi, sviluppati esclusivamente per i visori per la realtà virtuale (VR): si tratta di Stormland ed Echo Combat, sviluppati rispettivamente da Insomniac Games e Ready at Dawn.

Oculus Studios e Insomniac Games stanno collaborando per offrire quello che potrebbe rivelarsi il più grande ed esteso gioco di realtà virtuale. Denominato Stormland, si tratta di un videogioco open-world in prima persona caratterizzata da elementi shooter che mette gli utenti nei panni di un giardiniere androide su un pianeta alieno lussureggiante. “La Tempesta” manderà però in frantumi il suo corpo, dunque dovrà attraversare paesaggi di ogni genere per potenziarsi e salvare i suoi amici. Una trama futuristica, per un titolo in cui si esplorerà un mondo aperto arrampicandosi su scogliere, scivolando attraverso voragini e volando a tutta velocità. Il giocatore potrà utilizzare esplosivi, sfruttare l’elettricità e maneggiare armi di fortuna per superare sentinelle di titanio e guardiani monolitici. Si potrà giocare in modalità single-player o esplorare antiche rovine con gli amici, dunque in multiplayer.

Di seguito il trailer di una produzione che appare come una tripla A per la realtà virtuale, disponibile sul mercato nel corso del 2019:

La seconda novità in arrivo da Oculus riguarda Echo Combat, un gioco cooperativo FPS nato dai creatori di Echo Arena e Lone Echo e prodotto da Ready at Dawn. Il giocatore vestirà i panni di un robot militare del futuro in uno sparatutto in prima persona ambientato nello spazio aperto.

Maggiori dettagli sui due nuovi titoli per piattaforme VR di Oculus saranno diramati in occasione dell’E3 2018 di Los Angeles, in scena la prossima settimana.