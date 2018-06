Oppo Find X, ecco le possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Il top di gamma del produttore cinese verrà annunciato il prossimo 19 giugno nel corso di un evento organizzato al museo del Louvre. Poche ore fa, nel database di TENAA (l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina), sono apparse le specifiche di uno smartphone indicato con i model number PAFM00/PAFT00. Quasi certamente si tratta del nuovo Oppo Find X che dovrebbe arrivare anche in Italia.

Dai render pubblicati online si può notare una certa somiglianza con il OnePlus 2. Lo smartphone di Oppo ha però un telaio in alluminio e vetro, un ampio schermo con notch e una doppia fotocamera posteriore. Non c’è traccia del tradizionale lettore di impronte digitali, quindi il sensore biometrico potrebbe essere sotto il display. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9, processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibili.

Nella documentazione di TENAA sono indicate inoltre una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 2 megapixel, flash LED e zoom ottico 5x, una fotocamera frontale da 25 megapixel e una batteria da 3.645 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida VOOC. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Presente inoltre la porta USB Type-C, mentre il jack audio da 3,5 millimetri sembra assente.

Dimensioni e peso dello smartphone sono 156,7×74,3×9,4 millimetri e 186 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS. Due i colori previsti al lancio: nero e bianco.