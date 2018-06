Ricoh-Pentax, sconti su fotocamere e obiettivi

Floriana Giambarresi,

La stagione estiva è in arrivo e porta inevitabilmente con sé un aumento del desiderio di catturare i momenti più belli all’aperto, in vacanza o nella vita quotidiana. Chi sta pensando di aggiornare la propria attrezzatura fotografica può approfittare di una nuova promozione Fowa, dedicata a fotocamere e obiettivi Ricoh-Pentax disponibili a prezzo scontato, fino al 31 agosto.

Diversi i prodotti in promozione. Partendo dalle fotocamere, viene proposto uno sconto di 100 euro sulla Pentax KP, progettata per la fotografia in scarse condizioni di luminosità; caratterizzata dalla presenza di un corpo dal design snello e compatto, questo modello è semplice da usare e ideale anche in viaggio e durante le attività outdoor. Dispone di un GPS e della bussola elettronica, feature che consentono di aggiungere dati alle immagini registrate, come la località, la direzione e il momento della ripresa «perfette per catturare le albe così come le stelle cadenti», afferma l’azienda.

Lato reflex, è disponibile lo stesso sconto (-100 euro) anche per la Pentax K70, una reflex digitale per la fotografia outdoor che offre nuove opportunità per la fotografia dei paesaggi. Dotata di un monitor LCD inclinabile comodo da usare, con i suoi filtri digitali può creare effetti speciali divertenti sulle immagini per poi condividerle sui social in tempo reale.

Anche la fotocamera compatta Ricoh GRII è soggetta alla promozione estiva: chi la acquisterà entro il 31 agosto potrà fruire di uno sconto di 50 euro. Ottimizzata per la massima prontezza e facilità d’uso, è ideale per cogliere l’attimo. Infine, una fotocamera a 360 gradi, la Ricoh Theta V è in offerta a 50 euro in meno, mentre la Ricoh Theta SC è scontata di 30 euro.

La promo estiva di Ricoh-Pentax è anche dedicata agli obiettivi: sono ben 20 le ottiche per fotocamere con sensore APS-C e 10 quelle per fotocamere full frame in offerta, con uno sconto che può arrivare fino a 250 euro.