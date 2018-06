Sottocosto Unieuro, Galaxy S8 a 479 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino del sottocosto, uno degli appuntamenti più attesi da parte dei suoi clienti. Sino al prossimo 17 di giugno sarà possibile approfittare di sconti importanti su moltissimi prodotti come smartphone, tablet pc, accessori, computer e molto altro ancora. Si ricorda, che trattandosi di un sottocosto, le offerte si intendono in numero limitato e sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno approfittarne. Tra i prodotti più interessanti in offerta nella categoria smartphone si evidenzia il Samsung Galaxy S8 proposto a 479 euro.

Si segnalano, anche, il Huawei Mate 10 Pro a 579 euro e l’iPhone 8 64GB a 679 euro. Da segnalare anche la promozione che abbina i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ al kit di sorveglianza Nilox al prezzo di 849 euro e 949 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 in versione 32GB WiFi a 299 euro. Per gli appassionati del gaming, Unieuro propone, invece, la PS4 1TB con doppio controller ed il gioco God Of War al prezzo di 289,99 euro. Basteranno, invece, 279,99 euro per la console Nintendo Switch. Tante le proposte anche per chi volesse cambiare un PC ed acquistare un nuovo notebook Windows 10. Per esempio, il modello Acer Swift 3 con CPU Intel Core i3 di settima generazione, 8GB di RAM e 128GB di SSD è in vendita al prezzo di 499,99 euro.

Tra i gadget si segnala lo smart speaker Google Home che Unieuro propone in sconto al prezzo di 99 euro. Non mancano poi moltissimi televisori per chi intende trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica o vuole godersi i prossimi Mondiali di Calcio in prima fila. Per esempio, si segnala il modello Samsung TV LED Ultra HD 4K UE50MU6120 con schermo da 50 pollici al prezzo di 499 euro.

Presenti, nel volantino del sottocosto di Unieuro, anche ebike, hoverboard, robot per la casa, action cam, smartwatch ed accessori per l’informatica.