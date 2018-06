TIM spinge le soluzioni automotive 4.0 con Viasat

Filippo Vendrame,

TIM, attraverso la sua controllata 4G Retail, ha stretto un accordo con Viasat per diffondere l’utilizzo delle soluzione automotive 4.0 all’interno di oltre 200 negozi di telefonia presenti nei principali centri commerciali del Paese e nelle grandi città. Questo importante accordo tra le due società punta a promuovere in particolar modo SlimBox, una soluzione dedicata alla localizzazione satellitare di Viasat per auto e motoveicoli che fornisce assistenza per localizzare i veicoli in caso di furto. Un sistema che sfrutta il GPS e che comunica sempre con le persone attraverso un’applicazione per smartphone dedicata.

Grazie a questa piattaforma gli utenti possono avvalersi anche di alcuni sconti sulle polizze assicurative. Inoltre, la partnership tra TIM e Viasat consentirà di commercializzare anche Viasat Lock, uno speciale localizzatore satellitare pensato per difendere le biciclette dai furti. Questo apparecchio caratterizzato da dimensioni compatte, può essere installato facilmente sul manubrio di una bici. Anche Viasat Lock è dotato di GPS ed è collegato ad un’app e alla Centrale Operativa Viasat.

Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Viasat, player leader del settore che ci consente di offrire, attraverso la nostra solida e capillare rete di vendita 4G Retail, servizi avanzati in grado di semplificare la quotidianità dei nostri clienti, anche grazie a soluzioni innovative coniugate alla qualità della rete mobile ultrabraodband di TIM che ha già raggiunto il 98% del Paese.

Questi prodotti di Viasat rappresentano l’avanguardia degli antifurti satellitari per proteggere nei migliori dei modi i propri veicoli a 4 o a 2 ruote. Grazie a questa partnership, TIM vuole dare un forte impulso alla sicurezza stradale, sensibilizzando le persone all’utilizzo di questi prodotti che possono migliorare sensibilmente la sicurezza e la protezione dei loro veicoli.