Tiscali, nuove offerte MyOpen personalizzabili

Tiscali Mobile punta a sfidare Iliad e la sua offerta tutto incluso con la nuova offerta tariffaria MyOpen che si mette in luce per la sua flessibilità. La caratteristica peculiare di questa famiglia di piani tariffari è la loro personalizzazione. I clienti, infatti, saranno liberi di modificare tutte le volte che vorranno la loro offerta per adattarla alle loro esigenze. Il tutto senza penali o costi aggiuntivi. L’attivazione è gratuita sia per i nuovi che per i già clienti.

Inoltre, l’operatore virtuale evidenzia come MyOpen non presenti alcuna tipologia di vincoli, penali e costi nascosti. Una scelta voluta per perseguire la missione dell’azienda di voler garantire a tutti i clienti trasparenza e libertà. Sono 6, in totale, le combinazioni a cui potranno accedere i clienti consumer dell’operatore virtuale. Si parte dai 3 euro al mese per 100 minuti di chiamate a 1GB di traffico Internet, sino ai 10 euro al mese per l’offerta di punta che prevede 10 Giga, 1000 minuti e 100 SMS. Le offerte consumer, inoltre, prevedono 10 euro di ricarica omaggio. Con l’acquisto della SIM che prevede un contributo di 10 euro più 10 euro di ricarica obbligatoria, i clienti potranno disporre di 20 euro effettivi da consumare.

Questa nuova famiglia di tariffe è disponibile anche per i clienti affari con il nome di MyOpen Affari che prevede 4 combinazioni differenti a partire da 7 euro al mese per 5 Giga, 300 minuti e 100 SMS.

Per tutti i piani MyOpen, Tiscali Mobile disattiverà la funzionalità “abbonamenti premium“. A nessun cliente, dunque, potrà essere addebitato un qualche servizio in abbonamento non desiderato.

Maggiori dettagli dell’offerta dell’operatore virtuale direttamente all’interno del suo sito ufficiale.