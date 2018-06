E3 2018: Anthem, data di uscita, preorder e trailer

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’E3 2018 di Los Angeles, l’EA Play di Electronic Arts ha rivelato nuove informazioni sull’atteso Anthem compresa la data di uscita, insieme a un trailer cinematografico che mostra uno scorcio del mondo di gioco.

Creato da Electronic Arts insieme a BioWare, Anthem sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Origin) il 22 febbraio 2019. Chi dispone di un Origin Access Premier potrà giocarvi in anticipo, a partire dal 15 febbraio, mentre i membri di Origin Access Basic potranno godersi 10 ore di gioco all’interno del Play First Trial. Lo si può comunque già preordinare, ottenendo in questo caso un accesso VIP alla demo, un emblema dei fondatori e un’arma leggendaria all’interno del gioco e la Legion of Dawn Armor per l’esotuta Javelin del Ranger. In più, chi acquisterà l’edizione Legion of Dawn Armor riceverà anche il set completo della Legion of Dawn Armor, un’implementazione al Javelin del Ranger, la colonna sonora ufficiale del gioco e altro ancora.

Anthem è un action RPG con al centro un’esperienza multiplayer che metterà a disposizione del giocatore diverse tipologie di esotute personalizzabili, che determineranno le capacità e abilità del personaggio. Le esotute, nello specifico, consentiranno di acquisire velocità e potenza, maneggiare armi diverse e compiere evoluzioni fondamentali per combattere e sopravvivere in un pericoloso mondo di gioco, ostile. Per perlustrare il misterioso mondo popolato da ogni tipo di creatura e affrontare le missioni, sarà possibile giocare insieme ad altri tre utenti, per un totale di 4 giocatori per sessione.

Il trailer cinematografico di Anthem mostrato durante l’EA Play 2018 offre uno sguardo sulle ambientazioni prima di focalizzarsi su alcuni combattimenti carichi di adrenalina. Come chiaramente esplicato nel filmato, tutto ciò che viene mostrato è stato realizzato con il motore di gioco.