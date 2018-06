E3 2018 EA: ecco Unravel Two, single player e co-op

Floriana Giambarresi,

Un annuncio in salsa indie dall’E3 2018 di Los Angeles, in occasione dell’EA Play 2018, rivela la disponibilità di Unravel Two, nuovo capitolo delle avventure degli Yarny che da ora possono essere impersonati in single player oppure in co-op. Adatto a tutti, è già giocabile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Origin) al prezzo di 19,99 euro.

Sviluppato da ColdWood Interactive e pubblicato da Electronic Arts, Unravel Two riprende le meccaniche di gioco che hanno decretato il successo dell’iterazione precedente migliorandole esponenzialmente e rendendo il gameplay più veloce e avanzato. Grazie alla presenza di due personaggi controllabili, si potrà giocare sia da soli che in compagnia: uno scorcio delle sue potenzialità è stato mostrato dal gigante dei videogame con un trailer ufficiale di presentazione, disponibile qui di seguito.

Unravel Two viene presentato dal team di sviluppo come una storia di emozioni, di energia, di enormi e di ispirazione contro i cattivi presagi. Adatto a qualsiasi tipo di pubblico, dal giocatore casuale a quello hardcore, nel titolo le due creature a gomitolo dovranno aiutarsi a vicenda per districarsi tra complessi rompicapo ed esplorare paesaggi naturali o intricati ambienti urbani circondati da piante e petali, per addentrarsi insieme in una nuova emozionante avventura.

Unravel Two è la storia dei legami che si formano quando tagliamo quello con il passato. Il nuovo capitolo, come lo fu il primo, è il risultato dell’intreccio della passione del team di sviluppo con un’esperienza di gioco che fa sì che i videogiocatori si imbarchino in un viaggio indimenticabile in compagi dei loro Yarnys. Unravel Two parla dell’amicizia più stretta e di come l’amore e la speranza possano rendere migliore il mondo in cui viviamo.

In modalità co-op, sarà possibile personalizzare il proprio Yarny aiutando così i compagni a saltare, scivolare, strisciare e correre lungo il sentiero di un’avventura virtuale del genere platform da vivere fianco a fianco.