E3 2018, Microsoft Studios acquista 5 nuovi studi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha sempre avuto molta “fame” di esclusive per il suo ecosistema Xbox. Una soluzione a questo problema è arrivata direttamente dall’appuntamento di E3 2018 dove il gigante del software ha annunciato l’acquisizione di ben 5 studi che passeranno sotto l’ala protettrice di Microsoft Studios: Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games e più il neonato studio The Initiative. Queste acquisizioni sono molto importanti per la casa di Redmond perché le consentiranno di migliorare sensibilmente l’offerta di videogiochi, soprattutto nell’ottica di voler potenziare il suo servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Non è un segreto, infatti, che Microsoft stesse lavorando da tempo per colmare il gap con Sony per quanto riguarda le esclusive che permettono di spingere le vendite delle console di punta come l’Xbox One X. Per ovviare al problema, dunque, Microsoft ha puntato a fare un po’ di shopping tra i maggiori studi di sviluppo di giochi oggi esistenti. Playground Games è noto per sviluppare il famoso titolo Forza Horizon, la cui ultima declinazione è stata annunciata proprio a E3 2018. L’acquisizione di questo studio era già trapelata qualche giorno fa ma solo adesso è stata ufficializzata.

Ninja Theory è famoso, invece, per Hellblade, mentre Undead Labs per la serie State of Decay. Per quanto riguarda Compulsion Games, questo studio sta lavorando a We Happy Few che uscirà nel corso dell’anno.

Riflettori puntati per The Initiative, il nuovo studio acquisito dal gigante del software che è una nuovissima realtà voluta dall’ex capo dello studio Crystal Dynamics, Darrell Gallagher. Sul lavoro di questo studio non sono stati svelati particolari dettagli se non che è al lavoro per proporre nuove esperienza di gioco e titoli innovativi.