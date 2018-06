E3 2018: The Division 2, l’apocalisse a Washington

Floriana Giambarresi,

In occasione della conferenza Microsoft Xbox all’E3 2018, Ubisoft ha rivelato maggiori dettagli e la data di uscita di Tom Clancy’s The Division 2, nuova iterazione di uno dei franchise più acclamati e venduti del publisher. Diramato al contempo il primo gameplay walkthrough in video.

Sviluppato da Massive Entertainment in collaborazione con altre sette software house di tutto il globo (Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft Annecy, Ubisoft Leamington, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Bucarest e Ubisoft Sofia) con una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile nei negozi dal 15 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. È già possibile iscriversi alla beta del gioco per poter partecipare quando sarà disponibile.

Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, Tom Clancy’s The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. pericolosa dopo che una pestilenza apocalittica ha devastato la città, svolgendosi dopo gli eventi narrati nella prima iterazione del franchise. La trama viene raccontata da Ubisoft in un comunicato stampa condiviso per l’occasione: «Il mondo è sull’orlo del collasso e i suoi abitanti stanno vivendo la più grande crisi mai affrontata dal genere umano. Come agenti della Divisione ormai veterani, i giocatori sono l’ultima speranza contro il crollo totale della società, mentre alcune fazioni lottano per conquistare il controllo. Se Washington D.C. andasse perduta, l’intera nazione sarà distrutta».

Alcune parti del mondo di The Division sono cambiate, ma le meccaniche di base del gameplay sembrano rimanere intatte e sembra esserci una maggiore varietà nelle caratteristiche dell’ambientazione, con una Washington più aperta e invasa dalla vegetazione. A tal proposito, il primo video del gameplay walkthrough offre una chiara panoramica di ciò che è possibile aspettarsi con questo nuovo capitolo:

Al momento non si dispone di ulteriori dettagli sul gioco ma, esattamente come il predecessore, anche The Division 2 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC.